Прокуратура установила виновного в резонансном ДТП со «скорой» в Набережных Челнах

В результате аварии машина с медиками перевернулась на бок, один из фельдшеров вылетел из нее прямо на дорогу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Набережных Челнах прокуратура закончила проверку обстоятельств резонансного ДТП со «скорой», в котором пострадали четыре человека.

Так, было установлено, что 6 февраля около 20.43 водитель «скорой» везущий на вызов к пациенту двух фельдшеров двигаясь по проспекту Вахитова со стороны проспекта Мира выехал со включенными проблесковыми маячками на перекресток с проспектом Сююмбике нарушил правила дорожного движения.

А именно двигаясь без специального звукового сигнала на «красный» не убедился в том, что «скорой» уступают дорогу остальные участники движения. В этот момент на перекресток на разрешающий сигнал светофора выехал автомобиль Audi А8, который двигался по проспекту Сююмбике со стороны проспекта Автозаводский. В результате произошедшего столкновения «скорая» вылетела на бордюр разделительной полосы, врезалась в светофор и металлическое ограждение, а после этого перевернулась на бок. Отметим, что ехавшие в машине медики не были пристегнуты ремнями безопасности. Один из фельдшеров вылетел из салона прямо на дорогу. В итоге пострадали оба водителя и сами медики. Их с различными травмами доставили в больницу. Легче всего отделался мужчина, который находился за рулем иномарки. Его отпустили домой почти сразу после оказания необходимой медпомощи.

- По результатам проверки главврачу ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, - сообщили в прокуратуре Набережных Челнов.

Напомним, что по факту данной аварии было возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимаются сотрудники СУ СКР по Татарстану.

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