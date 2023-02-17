В Казани ФСБ накрыла подпольную нарколабораторию

Для производства запрещенных веществ было закуплено большое количество оборудования и химических веществ. Фото: скриншот с видео

Сотрудники ФСБ задержали 38-летнего жителя Казани. Мужчину заподозрили в изготовлении синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Для этого задержанный даже арендовал в столице Татарстана целый дом. Там он и организовал подпольную нарколабораторию.

- Мужчина также приобрел специальное оборудование, средства защиты, различные инструменты и химические вещества, необходимые для изготовления запрещенных веществ, - сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Татарстану.

Отметим, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемому по ней грозит до 15 лет лишения свободы.

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