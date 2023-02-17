В Зеленодольске массово эвакуируют школы

Информация о взрывных устройствах не подтвердилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовая эвакуация школ проходит в Зеленодольском районе. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

В частности, местные жители сообщают об эвакуации школ №9, 10, 16, гимназий №3, 5. Первые сообщения об этом начали поступать утром.

Позже выяснилось, что на электронную почту учебных заведений утром пришли письма с сообщениями о минировании. Руководство школ передало информацию в спецслужбы. Детей и педагогов эвакуировали, заведения проверили, информация не подтвердилась.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram