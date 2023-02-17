В Зеленодольске массово эвакуируют школы

Информация о взрывных устройствах не подтвердилась
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Массовая эвакуация школ проходит в Зеленодольском районе. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
В частности, местные жители сообщают об эвакуации школ №9, 10, 16, гимназий №3, 5. Первые сообщения об этом начали поступать утром.
Позже выяснилось, что на электронную почту учебных заведений утром пришли письма с сообщениями о минировании. Руководство школ передало информацию в спецслужбы. Детей и педагогов эвакуировали, заведения проверили, информация не подтвердилась.
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