В рабочую группу могут войти все неравнодушные жители и представители профильных сообществ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане сформируют рабочую группу по вопросам обращения с животными. Над ее созданием будут работать Институт развития городов республики и главное Управление ветеринарии кабмина региона.

В эту группу могут войти все неравнодушные жители и представители профильных сообществ. Участники будут предлагать и обсуждать законопроекты, регулирующие обращение с животными в целях их защиты, а также защиты прав и интересов граждан при обращении с животными, сообщает пресс-служба Института развития городов региона.

Отметим, членом рабочей группы по вопросам обращения с животными может стать любой житель старше 18 лет. Для того необходимо до 27 февраля заполнить анкету по ссылке.

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