В Казани мусоросжигающему заводу не хватает импортного оборудования

Строительство мусоросжигающего осуществляется в рамках проекта "РТ-Инвест". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани мусоросжигающему заводу, строительство которого осуществляется в рамках проекта "РТ-Инвест", не хватает импортного оборудования. Причиной этого является выход зарубежного технологического партнера из проекта в связи с санкциями.

Для решения возникшей проблемы необходимо повысить степень локализации комплектующих до 90%. В данное время этот показатель находится на уровне 64%. Для его повышения необходимо наладить выпуск дополнительных элементов оснащения для энергетической утилизации ТКО и комплекса очистки дымовых газов. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на письмо замгендиректора компании Тимура Котляра в адрес замглавы Минприроды России Дмитрия Тетенькина.

Отметим, "РТ-Инвест" возводит еще четыре таких предприятий в Подмосковье. Для них компания успела закупить детали заранее. Однако завершение их строительства перенесли с 2022 года на конец 2023 года.

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