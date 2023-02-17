В Татарстане водитель погиб во время выполнения запрещенного обгона

Второй водитель доставлен в больницу. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Мензелинском районе Татарстана накануне произошло ДТП с летальным исходом. Трагедия случилась на 1087-м километре автодороги М-7 «Волга».

Согласно предварительным данным, в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» 33-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ford».

Водитель «Mitsubishi» погиб на месте происшествия. К сожалению, он не был пристегнут ремнем безопасности. Управлявший второй иномаркой мужчина получил различные травмы.

Ранее «КП-Казань» рассказывала о другом ДТП, в результате которого погибли бабушка и ее внук. Женщина везла подростка в школу.

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