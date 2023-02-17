Победителей конкурса ждут памятные подарки. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Татарстане в честь 50-летия отрядов юных инспекторов запускают конкурс "Голос ЮИД". Об этом в своем телеграм-канале сообщает Госавтоинспекция республики.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке, а также прикрепить к ней видеоклип о деятельности отряда ЮИД. Заявки будут приниматься до 6 марта. А победителей ждут памятные подарки.

Отметим, 6 марта исполнится 50 лет со дня создания юных отрядов инспекторов движения. ЮИД - это важный и эффективный элемент профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

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