В Казани после капремонта открылось здание Института развития города

Теперь попасть в кабинеты можно по QR-коду или отпечатку пальца. Фото: пресс-служба Казани

Здание Института развития города, расположенное на улице Достоевского в Казани, открылось после капитального ремонта. Оно было построено в 1980 году. Ремонт длился год.

При обновлении строители пытались максимально сохранить дух архитектуры советской эпохи. Так, почти в первозданном виде остались фасад здания, планировка. Были восстановлены полы в мозаичной технике терраццо. При этом рабочие заменили кровлю, обновили инженерные сети, двери, окна, лифт, были установлены системы пожаротушения, видеонаблюдения и охраны. Не обошлось и без технических новинок – теперь попасть в кабинеты можно по QR-коду или отпечатку пальца.

Кстати, в институте, который был создан в Казани в 2021 году, помимо опытных специалистов работают и талантливые молодые люди. Среди них есть и те, кто переехал в столицу Татарстана из других регионов России.

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