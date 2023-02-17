В Набережных Челнах ежедневно пассажирами маршруток становятся около 80 тысяч человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава ГИБДД Набережных Челнов призвал не обилечивать пассажиров во время движения, так как во время резкой остановки человек может упасть. Процесс должен производиться, когда транспорт остановлен.

Также Кадиков поручил водителям маршруток следить за пассажирами в салоне самостоятельно. Он объяснил это тем, что никто не застрахован от аварий. В случае с газелями и автобусами пострадавших, как правило, бывает больше.

Отметим, в Набережных Челнах ежедневно пассажирами маршруток становятся около 80 тысяч человек. В 2022 году с участием автобусов произошло 13 аварий. В них 24 горожанина получили травмы.

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