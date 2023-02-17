Бездомного из Татарстана будут судить из-за враждебных комментариев в соцсети

Мужчина свою причастность к совершению преступления признал полностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах завершилось расследование уголовного дела в отношении 52-летнего бездомного мужчины. Он обвиняется в возбуждении ненависти и вражды.

По информации следователей, находясь на работе в нетрезвом состоянии, татарстанец писал в различных группах в социальной сети комментарии, которые унижали представителей определенной национальности.

Следствие передало дело в суд. Мужчина свою причастность к совершению преступления признал полностью.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что бывшая сотрудница детсада отделалась штрафом за избиение ребенка.

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