Бездомного из Татарстана будут судить из-за враждебных комментариев в соцсети

Мужчина свою причастность к совершению преступления признал полностью
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Набережных Челнах завершилось расследование уголовного дела в отношении 52-летнего бездомного мужчины. Он обвиняется в возбуждении ненависти и вражды.
По информации следователей, находясь на работе в нетрезвом состоянии, татарстанец писал в различных группах в социальной сети комментарии, которые унижали представителей определенной национальности.
Следствие передало дело в суд. Мужчина свою причастность к совершению преступления признал полностью.
Ранее «КП-Казань» сообщала, что бывшая сотрудница детсада отделалась штрафом за избиение ребенка.
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