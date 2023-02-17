Прокуратура Набережных Челнов проверит «Завод транспортного электрооборудования»

По ночам жителям близлежащих домов слышен громкий шум Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнесмен из Набережных Челнов Сергей Лучков попросил прокурора города обратить внимание на выбросы предприятия «Завод транспортного электрооборудования». Предприниматель утверждает, что нередко замечает, как со стороны завода поднимается грязное облако. Более того, по ночам жителям близлежащих домов слышен громкий шум.

Прокурор Набережных Челнов Артур Абуталипов, который провел прием в Торгово-промышленной палате города, заверил, что будет проверено, насколько добросовестно предприятие соблюдает экологические нормы.

К слову, сам предприниматель живет в пригороде – в деревне Азьмушкино, поэтому, по его словам, часто наблюдает за «Заводом транспортного электрооборудования», который расположен неподалеку.

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