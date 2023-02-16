"Рубин" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в товарищеском матче

Казанцы смогли отыграться после перерыва. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Футболисты "Рубина" продолжают готовиться к возобновлению сезона в Турции. В очередном товарищеском матче казанцы сразились с клубом Премьер-Лиги грозненским "Ахматом".

Именно грозненцы и открыли счет в матче. На 13 минуте отличился Владимир Ильин. При этом, "Рубин" более статусному сопернику практически ни в чем не уступал, создавая неплохие моменты.

Во втором тайме в составе "Рубина" дебютировал нападающий Димитар Митков, которого казанцы арендовали у болгарского "Локомотива". Впрочем, ни ему было суждено стать героем матча. На 73 минуте Самошников и Ломовицкий провели быструю атаку и полузащитник "Ахмата" Карапузов срезал мяч в свои ворота. В итоге 1:1.

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