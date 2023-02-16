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НовостиОбщество16 февраля 2023 16:57

В Кировском и Московском районах Казани в 2022 году по программе "Наш двор" благоустроили 81 придомовую территорию

В этом году благоустроят 98 дворов
Рината СТРЕБКОВА
На благоустройство израсходовали 714,2 миллиона рублей

На благоустройство израсходовали 714,2 миллиона рублей

Фото: Мэрия Казани

В 2022 году по республиканской программе «Наш двор» в Кировском и Московском районах Казани отремонтировали 81 придомовую территорию. На эти цели израсходовали 714,2 миллиона рублей. Об этом рассказал глава Администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

В этом году работы по благоустройству продолжатся. Так, на 2023 год запланировали ремонт 98 дворов. Кроме того, за прошлый год в 41 доме произведен капитальный ремонт на общую сумму 415 миллионов рублей. Помимо фасадов заменили инженерные системы, кровлю, входные группы и установили современное технологическое оборудование индивидуально для каждого дома.

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