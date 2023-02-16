В Чувашии на 10% сократилась рождаемость

В 2022 году родилось 9959 малышей. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Чувашии сократилась смертность населения - на 23,5 %. Если в 2021 году в скончался 20451 человек, то в 2022 году - умерло 15652 жителя республики.

При этом, число родившихся также стало меньше. В 2021 году на свет появились 11083 ребенка, а в 2022 году родилось 9959 малышей. Таким образом, рождаемость в Чувашии упала – на 10,1%, сообщает Чувашстат.

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