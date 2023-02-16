Президент России Владимир Путин наградил десять медиков из Марий Эл медалью Луки Крымского

Владимир Путин своим указом отметил профессионализм марийских медработников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Луки Крымского десяти медиков из Марий Эл. Так, награды получили:

Надежда Беленкова, врач Звениговской центральной районной больницы.

Виктория Воевода, медсестра Медведевской центральной районной больницы.

Надежда Вохминцева, медсестра Йошкар-Олинской детской городской больницы имени. Л.И.Соколовой.

Надежда Кудрявцева, медицинский лабораторный техник Детской республиканской. клинической больницы.

Ольга Маклашина, заведующая операционным блоком Детской республиканской клинической больницы.

Гульнара Омельченко, психолог Детской республиканской клинической больницы.

Наталья Полянина, старшая медсестра Детской республиканской клинической больницы.

Замзания Сафукова, врач Детской республиканской клинической больницы.

Римма Сурьянинова, врач поликлиники Козьмодемьянской межрайонной больницы.

Лилия Темерешева , старшая медсестра Детской республиканской клинической больницы.

Согласно указу, доктора удостоены наград за высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

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