Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 15:39

Президент России Владимир Путин наградил десять медиков из Марий Эл медалью Луки Крымского

Медиков наградили за высокий профессионализм и проявленную самоотверженность
Рината СТРЕБКОВА
Владимир Путин своим указом отметил профессионализм марийских медработников.

Владимир Путин своим указом отметил профессионализм марийских медработников.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Луки Крымского десяти медиков из Марий Эл. Так, награды получили:

Надежда Беленкова, врач Звениговской центральной районной больницы.

Виктория Воевода, медсестра Медведевской центральной районной больницы.

Надежда Вохминцева, медсестра Йошкар-Олинской детской городской больницы имени. Л.И.Соколовой.

Надежда Кудрявцева, медицинский лабораторный техник Детской республиканской. клинической больницы.

Ольга Маклашина, заведующая операционным блоком Детской республиканской клинической больницы.

Гульнара Омельченко, психолог Детской республиканской клинической больницы.

Наталья Полянина, старшая медсестра Детской республиканской клинической больницы.

Замзания Сафукова, врач Детской республиканской клинической больницы.

Римма Сурьянинова, врач поликлиники Козьмодемьянской межрайонной больницы.

Лилия Темерешева , старшая медсестра Детской республиканской клинической больницы.

Согласно указу, доктора удостоены наград за высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram