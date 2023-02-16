В Казани после проведения капитального ремонта вновь открылось здание Института развития города

Ведомство находится в здании №35/10 по улице Достоевского, которое возвели еще в 1980 году. Фото: Мэрия Казани

В Казани после капитального ремонта открылось здание Института развития города. Ведомство находится в здании №35/10 по улице Достоевского, которое возвели еще в 1980 году.

Ремонт в семиэтажном здании площадью более 5 тысяч квадратных метров удалось сделать всего за год. Здание при этом, по-прежнему отражает дух Советской эпохи. К примеру, практически в первозданном виде остался фасад здания: сохранены основные пропорции и детали декора.

Во время капремонта в здании заменили кровлю, инженерные сети, окна, двери, лифт, восстановили кирпичную кладку, установили системы пожаротушения, видеонаблюдения и охраны. Все помещения оснащены пропускной системой – войти в кабинеты можно по отпечатку пальца, QR-коду или Face ID.

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