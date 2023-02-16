Гидрометцентр Татарстана рассказал о тумане и -20 градусов мороза на выходных

Туман будет отмечаться в отдельных районах республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в выходные, 18 и 19 февраля, в отдельных районах республики ожидается туман. В ночные часы температура воздуха составит от -11 до -16 градусов, при пояснениях дело и вовсе дойдет до -20 градусов мороза. В дневное время столбики термометров покажут от -6 до -12 градусов.

В начале же следующей недели - 20 и 21 февраля, прогнозируется облачность с небольшим снегом. Ночью в понедельник температура воздуха понизится до -14 градусов, днем потеплеет до -4 градусов. Во вторник столбики термометров будут показывать от -7 до -17 градусов.

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