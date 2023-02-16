Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт16 февраля 2023 14:52

"Ак Барс" разгромил "Адмирал" и укрепился на 1 месте Восточной конференции

Казанцы забросили сопернику три безответные шайбы
Рината СТРЕБКОВА
Точку в матче поставил Александр Радулов.

Точку в матче поставил Александр Радулов.

Фото: Ак Барс

Хоккеисты "Ак Барса" продлили победную серию до пяти матчей. В очередном туре подопечные Зинэтуллы Билялетдинова гостили во Владивостоке у "Адмирала". Казанцы одержали уверенную победу, забросив три безответные шайбы.

Счет в середине второго периода открыл Илья Сафонов. Интрига в матче жила до 53 минуте. Именно тогда Дмитрий Кагарлицкий забил второй гол в ворота "Адмирала". Точку в матче за две минуты до финальной сирены поставил Александр Радулов.

Победа со счетом 3:0 позволила "Ак Барсу" укрепить свои позиции на лидирующей позиции в Восточной зоне КХЛ. В активе казанцев 85 очков в 64 матчах. Ближайшего преследователя "барсы" опережают на шесть очков.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram