"Ак Барс" разгромил "Адмирал" и укрепился на 1 месте Восточной конференции

Точку в матче поставил Александр Радулов. Фото: Ак Барс

Хоккеисты "Ак Барса" продлили победную серию до пяти матчей. В очередном туре подопечные Зинэтуллы Билялетдинова гостили во Владивостоке у "Адмирала". Казанцы одержали уверенную победу, забросив три безответные шайбы.

Счет в середине второго периода открыл Илья Сафонов. Интрига в матче жила до 53 минуте. Именно тогда Дмитрий Кагарлицкий забил второй гол в ворота "Адмирала". Точку в матче за две минуты до финальной сирены поставил Александр Радулов.

Победа со счетом 3:0 позволила "Ак Барсу" укрепить свои позиции на лидирующей позиции в Восточной зоне КХЛ. В активе казанцев 85 очков в 64 матчах. Ближайшего преследователя "барсы" опережают на шесть очков.

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