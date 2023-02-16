В Бугульме построили мечеть "Гаухар" за 60 миллионов рублей

Здание украшено двумя минаретами высотой свыше 27 метров. Фото: пресс-служба Бугульминского района

В Бугульме на средства меценатов и местных жителей построили мечеть за 60 миллионов рублей. В четверг, 16 февраля, руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров и глава Бугульминского района Линар Закиров посетили новый религиозный объект.

- Душа города - это наши культовые сооружения. И очень приятно, что в мечети и храмы ходит все больше людей, - отметил Закиров.

Двухэтажная мечеть вмещает до 250 человек. Здание украшено двумя минаретами высотой свыше 27 метров, а ее название расшифровывается с татарского как "драгоценный камень".

Руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров и глава Бугульминского района Линар Закиров посетили новый религиозный объект.. Фото: пресс-служба Бугульминского района

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram