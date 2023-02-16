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НовостиОбщество16 февраля 2023 14:13

В Бугульме построят новый батутный центр и детскую школу искусств

Свои двери они должны открыть уже в 2023 году
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Об этом на заседании муниципального Совета рассказал глава Бугульминского района.

Об этом на заседании муниципального Совета рассказал глава Бугульминского района.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2023 году в Бугульме построят батутный центр и школу искусств на 300 детей, которая расположится на улице Шашина. Об этом на заседании муниципального Совета рассказал глава Бугульминского района Линар Закиров.

Он также напомнил, что годом ранее в центре города создали пешеходный маршрут, который включил в себя набережную водоема, центральные пешеходные улицы, главную площадь, Сокольскую гору и бугульминский лес.

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