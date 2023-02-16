Житель Татарстана получит компенсацию за плохие условия в изоляторе временного содержания

Суд удовлетворил иск частично Фото: Тимур ХАНОВ.

Житель Татарстана обратился в суд с иском, в котором пожаловался на плохие условия в изоляторе временного содержания города Набережные Челны, куда попадал несколько лет назад. По словам мужчины, он содержался в условиях, которые унижают человеческое достоинство, с ним плохо обращались.

Истец считает, что камеры должны быть оборудованы унитазами и умывальниками, там же были лишь чаши Генуа. Также мужчина указал, что он ни разу не смог принять душ. Не выдавались задержанным туалетная бумага, зубные щетки и другие средства личной гигиены.

Мужчина требовал 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Суд удовлетворил его требования частично, взыскав в его пользу 7 тысяч рублей.

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