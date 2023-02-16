Утечка кадров остается одной из главных проблем в республиканской судебной системе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Татарстане уволился каждый пятый судебный пристав - утечка кадров остается одной из главных проблем в республиканской судебной системе.

В настоящий момент в шести районных отделах судебных приставов не хватает 30% сотрудников, при этом 55 отделов укомплектованы полностью. Об этом на итоговой коллегии ГУ ФССП России по Татарстану рассказал начальник ведомства Анвар Закиров.

Замдиректора ФССП России Елена Захаркина подчеркнула, что эту проблему нужно решать как можно скорее. По ее словам, уровень текучки кадров среди приставов в 2022 году достиг 18%, что не может не беспокоить. Частыми причинами увольнения стали семейные обстоятельства, ненормированный рабочий график, при этом в основном увольнялись сотрудники до 30 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане свободна 101 вакансия на должность судьи. В этой сфере проблема утечки кадров также актуальна. О ней рассказал председатель Верховного суда республики Ильгиз Гилазов.

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