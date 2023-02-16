Из-за долгов РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков

Казанскому клубу предъявлена претензия на отсутствие выплат по ряду игроков Фото: Алексей БУЛАТОВ

На футбольный клуб «Рубин» снова наложен запрет на регистрацию новых игроков. Такое решение было принято после заседания палаты РФС по разрешению споров. Причина – долги перед посредниками за переходы ряда иностранных спортсменов.

Так, один из крупнейших посредников на российском рынке – компания Joint Industries Limited Partnership – предъявила претензию на отсутствие выплат по игрокам Мицуки Сайто, Сеаду Хакшабановичу и Дарко Йевтичу.

Ранее проходила информация о задолженностях команды перед агентами за переход семи игроков.

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