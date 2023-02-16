Жителей Казани пригласили 16 и 17 февраля пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

Тестирование на ВИЧ можно пройти с 12:00 до 16:00. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 16 февраля, жители Казани смогут пройти бесплатное анонимное моментальное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Тест-мобиль будет работать в парке Горького, напротив стадиона "Трудовые резервы".

Акция будет проходить с 12:00 до 16:00. Кроме теста, там можно будет пройти экспресс-скрининг здоровья, получить консультацию социального работника и психолога. Также бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию проведут в пятницу, 17 февраля, на улице Баумана около часов.

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