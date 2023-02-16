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НовостиОбщество16 февраля 2023 8:52

В Набережных Челнах зарегистрировали более 130 браков с мобилизованными

Семейный союз сотрудники ЗАГСа оформляли в день обращения
Роман ЕФРЕМОВ
Увеличилось количество браков с иностранцами

Увеличилось количество браков с иностранцами

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Набережных Челнов стали чаще вступать в брак с иностранцами. В прошлом году таких союзов зарегистрировано 117, это больше, чем в 2021-м на 17%.

Чаще всего горожане вступают в брак с жителями Таджикистана, Узбекистана, Армении. Также браки заключали с гражданами Вьетнама, Турции, Израиля, Германии.

Всего в минувшем году в Набережных Челнах зарегистрировано 3479 семейных союзов, что на 6% больше, чем годом ранее. Из общего числа 131 брак был заключен с мобилизованными мужчинами. Регистрацию проводили в день обращения.

Как рассказали в управлении ЗАГС, чаще всего в брак вступают челнинцы в возрасте от 25 до 34 лет.

Ранее мэр города Наиль Магдеев рассказывал, что в зоне проведения СВО находится около тысячи челнинцев.

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