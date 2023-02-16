В Набережных Челнах КАМАЗ за 47 лет выпустил 2,4 миллиона автомобилей

В 1976 году с конвейера завода сошел первый грузовик КАМАЗ. Фото: kamaz.ru

В Набережных Челнах ПАО "КАМАЗ" за 47 лет выпустил 2,4 миллиона автомобилей. С этим событием сотрудников поздравил гендиректор компании Сергей Когогин, сообщает пресс-служба предприятия.

По словам Когогина, сейчас в линейке продукции завода имеется свыше 60 тысяч моделей и 1,5 тысячи комплектаций автомобилей. При этом инженеры компании не останавливаются на достигнутом. Они продолжают разрабатывать инновационные виды техник. Так, недавно компания презентовала грузовик шестого поколения КАМАЗ-54907, беспилотный самосвал КАМАЗ-6559 "Юпитер 30", водоробус КАМАЗ-6290, а также бортовой электрический мусоровоз КАМАЗ-53199 "Чистогор".

Отметим, в 1976 году с конвейера завода сошел первый грузовик КАМАЗ. Тогда его водителем-испытателем был Валерий Перетолчин.

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