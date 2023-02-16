Новые улицы в Казани назовут в честь актрисы и врача

Четыре новые улицы появились в Казани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советском районе Казани четыре новые улицы наконец обрели названия. Они будут носить имена ветеранов Великой Отечественной войны, заслуженного врача Российской Федерации и актрисы.

Одна из улиц будет называться «улица Михаила Родных» — в честь подполковника, Героя Советского союза, участника Великой Отечественной войны. Другая получит имя Татьяны Емелиной, она также участница войны, была заместителем министра здравоохранения Татарстана по охране здоровья женщин и детей. В честь врача Владимира Муравьева назовут третью улицу. А четвертая получит имя Исламии Махмутовой – артистки театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на благоустройство парков выделят 3 миллиарда рублей.

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