Лесничества Чувашии помогли с дровами семьям участников спецоперации

Сотрудники местного лесничества не только привезли им дрова, но и помогли наколоть их. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лесничества Чувашии помогли с дровами семьям мобилизованных граждан. Так, помощь была оказана четверым близким солдат из Ядринского муниципального округа, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Сотрудники местного лесничества не только привезли дрова, но и помогли наколоть их и сложить в поленницы. Также участие в этом приняли неравнодушные жители.

По словам родных мобилизованных, сейчас им важна любая помощь. Они поблагодарили всех за активное участие в этом деле, а также за проявление внимания и заботы.

Отметим, всего было доставлено 20 кубов твердого топлива. Подобную помощь планируют оказывать и в дальнейшем.

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