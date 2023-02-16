Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал благоустроить Черемшан

По словам Минниханова, несмотря на хорошие показатели Черемшанского района, нужно решить вопрос о низкой доле занятых в бизнесе. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости благоустройства села Черемшан. Об этом он сообщил на заседании местного совета.

По словам Минниханова, районный центр нужно привести в порядок, так как он должен быть красивым. Для этого власти готовы прислать им архитекторов. Также он призвал уделить пристальное внимание развитию животноводства и растениеводства. Для этого он посоветовал активнее использовать удобрения с целью повышения урожайности и увеличить производство молока.

Кроме того, раис республики затронул тему развития малого и среднего бизнеса. Несмотря на хорошие показатели Черемшанского района, нужно решить вопрос с низкой долей занятых в этой сфере. Об этом свидетельствует 37-е место в рейтинге по количеству занятых в предпринимательстве на душу населения.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов посетил цех по производству минеральной воды в Черемшанском районе. В настоящее время там идет наладка оборудования и пробный розлив воды.

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