Главный архитектор Альметьевска не признал вину по делу о коррупции

Архитектору вменяют несколько эпизодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассмотрение уголовного дела в отношении главного архитектора Альметьевска началось в суде. Чиновник обвиняется в коррупции по нескольким эпизодам. В частности, ему вменяют получение взятки и воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности. Сам госслужащий не признает вину ни по одному из эпизодов.

Накануне состоялось судебное заседание, было опрошено трое свидетелей: отчим жены подсудимого, заместитель руководителя исполкома района по строительству и начальник отдела «Департамента экологии и благоустройства».

Рассмотрение дела продолжается. Следующее заседание планируется провести 28 февраля.

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