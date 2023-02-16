В Набережных Челнах в 2022 году почти на 30% снизилась смертность

В Набережных Челнах в 2022 году зафиксированы самые низкие показатели смерти. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Набережных Челнах в 2022 году на 29% снизилась смертность. Так, по данному показателю на тысячу человек населения приходится 9,2 случая, а по Татарстану он равен 11,5 случаю.

Из общего числа актов о смерти 56% приходится на регистрацию смерти мужчин (2,6 тысячи человек), а 44% - женщин (две тысячи человек). При этом причины смерти остались те же. Это болезни сердечно-сосудистой системы, злокачественные новообразования, несчастные случаи и болезни органов дыхания.

Отметим, Набережные Челны оказались в списке муниципалитетов, где по итогам прошлого года зафиксированы самые низкие показатели смертности. Город расположился на второй строчке.

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