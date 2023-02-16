В Набережных Челнах многоквартирный дом остался без электричества

Массовое отключение электроэнергии в городе происходит уже второй раз за месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах дом 35/7 остался без электроэнергии. О ситуации рассказали жильцы.

- Соседям в телефонном разговоре сказали, что это произошло, возможно, из-за подключения новых домов, которые сейчас строят. И что весь 35-й комплекс остался без света, - рассказал челнинец.

В управляющей компании «Строим будущее», которая обслуживает дом, сообщили, что произошел обрыв на линии, восстановительные работы проводит Центральный РЭС.

Ранее, напомним, из-за строительных работ в Набережных Челнах без электричества на два часа остались жители четырех комплексов.

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