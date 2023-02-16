В Татарстане из-за активности Солнца ожидаются сбои телевещания

Сбои могут длиться до 26 минут в сутки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Телевизионный сигнал в Татарстане может ухудшиться или пропасть на время вовсе. Причиной станет сезонное явление, которое ожидается 19 февраля. Об этом рассказали в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Дело в том, что положение Солнца относительно спутника связи изменится, это и может привести к помехам. Как напомнили в организации, Солнце – это не только источник света, но и радиоволн. Сбои могут возникнуть в момент, когда планета поворачивается к звезде южным полушарием.

Непродолжительные помехи в телевещании могут происходить почти месяц – до 17 марта. Предположительно, это может происходит в промежуток времени между 11 и 16 часами. Сбои могут длиться от нескольких мгновений до 26 минут.

Помехи телевещания могут выражаться в замирании изображения, нечеткости и "ломкости" картинки.

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