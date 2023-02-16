ОАК опровергла слухи о сбежавшем инженере казанского авиазавода и сливе сведений

В ОАК отметили, что речь может идти о подставном персонаже или человеке, который когда-то работал, но никакими значимыми сведениями не обладает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опровергла слухи о сбежавшем работнике Казанского авиационного завода (КАЗ) и сливе сведений. Об этом "КП-Казань" сообщили в пресс-службе организации.

В ОАК, в которую входит и КАЗ, заявили, что эта информация не соответствует действительности, так как на заводе действует система по недопущению утечек и разглашения важных сведений.

- Вероятно, речь может идти о подставном персонаже или человеке, который когда-то работал, но никакими значимыми сведениями не обладает, - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Напомним, ранее сообщалось, что казанский инженер, работавший над Ту-160, попросил убежища в США . Взамен он предложил американскому правительству некие ценные данные о российском военном самолете, над которым он работал в столице Татарстана с 2018 по 2021 года.

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