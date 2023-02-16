Казанский УНИКС впервые в сезоне обыграл ЦСКА

Следующий поединок между командами состоится 2 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казанский УНИКС в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ одержал победу над московским ЦСКА. Клуб из столицы Татарстана выиграл со счетом 112:104.

Примечательно, что московский клуб первый этап чемпионата завершил со статистикой 22-0, а на старте второй части сезона завоевал еще две победы. Впервые в сезоне ЦСКА проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга.

Следующая игра для ЦСКА пройдет вновь против казанцев, правда, на этот раз в Москве. Матч состоится 2 марта.

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