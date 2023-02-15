"Рубин" намеревается арендовать иностранца из "Локомотива"

Димитар Митков забил 7 голов в 17 матчах болгарского чемпионата.

Казанский "Рубин" намерен усилить состав до закрытия трансферного окна. Так, команда Юрия Уткульбаева интересуется нападающим "Локомотива" из Софии Димитара Миткова. Об этом сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа".

По данным источника, речь идет об аренде до конца сезона с правом последующего выкупа. Митков в нынешнем сезоне провел за болгарских железнодорожников 17 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

Отметим, что в случае подписания Миткова есть вероятность, что "Рубин" покинет кто-то из нападающих. Позиции Лисаковича, Фамейе и новичка Уридии в клубе довольно твердые, а вот Камиль Муллин может и сменить клубную прописку. Так, по данным ряда источников, на форварда претендует астраханский "Волгарь".

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram