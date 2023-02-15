В Марий Эл в столкновении двух иномарок пострадал 1,5-годовалый ребенок

Столкнулись две немецкие легковушки. Фото: ГИБДД Марий Эл.

Авария с пострадавшим ребенком произошла в Марий Эл 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло в пригороде Йошкар-Олы около дома №3А по улице Железнодорожная в поселке Медведево. По предварительным данным, водитель автомобиля Audi при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Volkswagen.

В результате аварии пострадал 1,5-годовалый ребенок, который ехал в салоне автомобиля Volkswagen. Малыша с травмами госпитализировали в больницу.

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