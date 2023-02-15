Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил цех по производству минеральной воды в Черемшанском районе

Производственная линия способна разливать до 2,5 тысяч поллитровых бутылок в час. Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Черемшанский район. Главной целью было участие в заседании Совета района «Об итогах социально-экономического развития Черемшанского муниципального района в 2022 году и задачах на 2023 год».

До начала заседания Минниханов посетил цех по производству минеральной воды «Хан Су». Предприятие готовится к запуску. В настоящее время идет наладка оборудования и пробный розлив воды. Рустаму Минниханову продемонстрировали линию по розливу воды, рассказали о технологии производства.

Производственная линия способна разливать до 2,5 тысяч поллитровых бутылок в час и 2 тысяч литровых бутылок.

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