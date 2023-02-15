В Марий Эл 16 февраля перекроют три крупные автомобильные трассы

Дороги будут закрыты для проезда в вечернее и ночное время. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Марий Эл в четверг, 16 февраля, запланировано перекрытие трех автомобильных трасс. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Так, с 19.00 до 23.00 будет закрыт проезд транспорта на участках дороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск" (Казанский тракт).

Кроме того, с 20.30 часов до 2.00 17 февраля перекроют участки автодорог «Куяр-Солнечный-Ронга» и «Йошкар-Ола – Уржум» (Сернурский тракт). Водителей просят учитывать эту информацию, планируя загородные поездки.

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