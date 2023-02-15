В Казани автоинспекторы помогли беременной девушке оперативно добраться до больницы

Девушку успешно доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане автоинспекторы помогли беременной девушке. Все произошло на 36 километре автодороги Казань – Оренбург к дорожным полицейским подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что у него в машине находится девушка на седьмом месяце беременности, которой стало плохо. По словам мужчины, он боялся не успеть доставить девушку в медучреждение.

Оценив дорожную обстановку, сотрудниками полиции было принято решение незамедлительно сопроводить машину с девушкой в ближайший родильный дом. Используя специальные световые и звуковые сигналы, девушка своевременно была доставлена в роддом.

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