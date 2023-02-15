В Казани назвали лауреатов республиканской премии имени Ильгама Шакирова

Премию имени Шакирова в Татарстане учредили в 2020 году. Фото: Министерство культуры Татарстана.

15 февраля назвали лауреатов республиканской премии имени Ильгама Шакирова. Выбор даты не был случайным. Именно в этот день народный артист ТАССР и РСФСР появился на свет.

Премию учредили в 2020 году. В нынешнем году ее присуждали второй раз в истории. Как сообщили в пресс-службе Минкульта Татарстана, заявочная кампания на текущую республиканскую премию имени Шакирова проходила осенью прошлого года. В результате лауреатами названы.

В номинации «Вокал» (женщины) – народная артистка РТ Флюра Сулейманова.

В номинации «Вокал» (мужчины) – народный артист РТ Фирдинант Салахов.

В номинации «Народное пение» (артист самодеятельности) – заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Фаудат Гилязов и народный артист РТ Асхат Хисматов.

Церемония вручения Республиканской премии имени Ильгама Шакирова запланирована в День работника культуры, 25 марта, с участием руководства РТ.

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