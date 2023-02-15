Группа ВТБ: в феврале потребительская активность россиян начала восстанавливаться

Фото: Варвара ДЫМ

Потребительская активность россиян в начале февраля стала восстанавливаться. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД, входит в Группу ВТБ). За первую неделю месяца объем продаж к февралю прошлого года в рублях вырос на 9%, в количестве – на 13%.

По статистике сервиса Продажи.рф, с 1 по 8 февраля россияне потратили в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых Первым ОФД, почти 100 млрд рублей – на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если сравнивать этот период с последней неделей января, то объемы в рублях и штуках выросли на 4% и на 3% соответственно.

В наиболее популярной категории — продуктах питания — потребление как по количеству, так и по объему трат не изменилось относительно предшествующего периода. При этом на них пришлось на 8% больше расходов, чем год назад.

Заметный рост потребления наблюдается в таких категориях как строительные материалы (+10% в штуках и +64% в рублях относительно января), топливо (+7%) и электроника (+5% в штуках и +6% в рублях). Наибольшая динамика к прошлому году зафиксирована в сегментах топлива, товаров для дома, стройматериалах и fashion retail.

Упал по сравнению с январем спрос в сегменте товаров для праздников, сувениров и подарков, что соответствует сезонным трендам. По сравнению с прошлым февралем наиболее значительно снизился спрос на комплектующие и цифровые развлечения.

- После заметного спада потребления в январе этого года в феврале мы зафиксировали рост спроса в основных категориях товаров. Причем траты восстанавливаются не только к низкому уровню января, но и к февралю прошлого года. Если тенденция сохранится, потребительская активность россиян продолжит восстанавливаться, – комментирует заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.