Всего денежной выплаты удостоились 90 студентов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о специальных стипендиях для студентов. Документ размещен на портале правовой информации.
Аспиранты и адъюнкты получат более 33 тысячи рублей, студенты высших учебных заведений и курсанты военных училищ – свыше 27 тысяч рублей, а студенты колледжей и техникумов – более 16 тысяч рублей.
Всего денежной выплаты за отличную успеваемость, победу и призовые места на научно-практических конференциях и предметных олимпиадах удостоились 90 студентов.
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