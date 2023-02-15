Всего денежной выплаты удостоились 90 студентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о специальных стипендиях для студентов. Документ размещен на портале правовой информации.

Аспиранты и адъюнкты получат более 33 тысячи рублей, студенты высших учебных заведений и курсанты военных училищ – свыше 27 тысяч рублей, а студенты колледжей и техникумов – более 16 тысяч рублей.

Всего денежной выплаты за отличную успеваемость, победу и призовые места на научно-практических конференциях и предметных олимпиадах удостоились 90 студентов.

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