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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 13:19

В Йошкар-Оле руководитель компании уклонился от уплаты налогов на 45 миллионов рублей

Он подделывал документацию на протяжении трех лет
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На мужчину завели уголовное дело.

На мужчину завели уголовное дело.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

СУ СКР по Марий Эл возбудил уголовного дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По предварительным данным, руководитель одной из компаний Йошкар-Олы, которая занимается продажей автомобильных деталей, вносил заведомо ложные данные в налоговые декларации на протяжении трех лет. По итогу он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 45 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники надзорного ведомства изъяли всю документацию, обстоятельства преступления выясняются.

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