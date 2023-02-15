В Йошкар-Оле руководитель компании уклонился от уплаты налогов на 45 миллионов рублей

На мужчину завели уголовное дело. Фото: Анастасия ОСИПОВА

СУ СКР по Марий Эл возбудил уголовного дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По предварительным данным, руководитель одной из компаний Йошкар-Олы, которая занимается продажей автомобильных деталей, вносил заведомо ложные данные в налоговые декларации на протяжении трех лет. По итогу он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 45 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники надзорного ведомства изъяли всю документацию, обстоятельства преступления выясняются.

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