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НовостиОбщество15 февраля 2023 13:47

Челнинец отсудил у страховой копании почти миллион рублей

Добровольно организации не хотела выплачивать сумму
Роман ЕФРЕМОВ
Страховая компания пыталась оспорить вердикт в Верховном суде Татарстана, но не вышло

Страховая компания пыталась оспорить вердикт в Верховном суде Татарстана, но не вышло

Фото: Алексей БУЛАТОВ

При покупке автомобиля в кредит житель Набережных Челнов застраховался на случай смерти или утраты работоспособности. Позже у него было выявлено заболевание, установлена вторая группа инвалидности.

Когда челнинец обратился в страховую компанию, там отказались признавать случившееся страховым случаем. В результате мужчина обратился в суд, где наступление инвалидности в период действия договора было признано страховым случаем. С компании в пользу клиента было взыскано около 900 тысяч рублей, а также штраф на сумму 100 тысяч рублей.

Страховая компания пыталась оспорить вердикт в Верховном суде Татарстана и в Шестом кассационном суде общей юрисдикции, но изначальное решение было оставлено в силе.

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