В 2023 году в Татарстане в рамках нацпроекта восстановят 36 мостов

Всего к концу декабря планируют ввести в эксплуатацию 30 мостов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане восстановят 36 мостов. Из них четыре моста построят заново вместо существующих, 14 строений реконструируют, а 18 – отремонтируют.

Всего к концу декабря планируют ввести в эксплуатацию 30 мостов общей протяженностью свыше 1,1 тысячи метров. В том числе речь идет о строениях в Альметьевском, Черемшанском и Рыбно-Слободском районах Татарстана. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Напомним, ранее стало известно, что на ремонт моста в Сабинском районе через реку Казкаш потратят свыше 37 миллионов рублей.

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