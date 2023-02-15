Названа основная причина смерти жителей Набережных Челнов

Смертность за год в Челнах снизилась на 29% Фото: Иван МАКЕЕВ

Основной причиной смерти жителей Набережных Челнов остаются сердечно-сосудистые заболевания (45%). На втором месте идет онкология (17%), на третьем – несчастные случаи (13%), следом – болезни органов дыхания (11%). Информацию озвучила начальник управления ЗАГС Равиля Зарипова.

Всего за 2022 год в Набережных Челнах зарегистрировано на 29% смертей меньше, чем годом ранее. Всего их было 4565. Показатель смертности в городе один из самых низких в республике. Из общего числа смертей 56% пришлось на мужчин.

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