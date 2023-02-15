Две тысячи деревьев высадят в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани

В 2022 году на территории районов высадили 1136 деревьев и 966 кустарников. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани высадят две тысячи деревьев – это почти вдвое больше, чем в 2022 году. Здесь также будут обустроены 30 тысяч квадратных метров газона и 8,4 тысячи квадратных метров цветников.

Саженцы появятся на улицах Гаврилова, Дементьева, Копылова, Ленинградской, Миля, Сибгата Хакима, Челюскина, Четаева, Чистопольской, Чуйкова и проспекте Ямашева. Об этом на отчетном совещании по результатам работы за 2022 год рассказал глава администрации районов Фанис Нурмухаметов. По его словам, в 2022 году на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов высадили 1136 деревьев и 966 кустарников. При этом было обустроено 8,4 тысячи квадратных метров цветников и 3,6 тысячи квадратных метров газона.

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