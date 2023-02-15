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НовостиОбщество15 февраля 2023 11:19

Госсовет предлагает расширить перечень работников, которые претендуют на досрочную пенсию

Инициатива будет направлена главе российского правительства
Роман ЕФРЕМОВ
Вопрос по включению в список воспитателей подняли жители Мамадышского района. Фото: Госсовет РТ

Вопрос по включению в список воспитателей подняли жители Мамадышского района. Фото: Госсовет РТ

Депутаты Госсовета Татарстана предлагают предоставить право на досрочную пенсию воспитателям детских садов, которые обучают детей родному и иностранным языкам, а также советникам директоров школ. Соответствующая инициатива будет направлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

- Согласно законодательству, педагогические работники, проработав 25 лет, включенные в соответствующий список должностей, имеют право на досрочный выход на пенсию. Но есть профессии, не включенные в этот список, — пояснила депутат Людмила Рыбакова.

Так, вопрос по включению в список воспитателей подняли жители Мамадышского района, обратившись к парламентариям.

Обращение в адрес главы правительства России планируют рассмотреть на ближайшем заседании Госсовета.

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