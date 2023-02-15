Рустам Минниханов вручил орден Мужества вдове бойца СВО

В честь бойца также назовут улицу. Фото: rais.tatarstan.ru

В эту среду, 15 февраля, во время своей рабочей поездки в Черемшанский район глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с семьей погибшего в зоне СВО Евгения Зорина. Указом президента России Владимира Путина он был удостоен ордена Мужества посмертно. Эту награду Минниханов вручил вдове бойца.

- Его подвиг – это пример настоящего Героя, патриота своей страны и защитника Отечества, - сказал глава Татарстана.

Минниханов также пообщался и с родителями Зорина. Он выразил им слова благодарности за воспитание достойного сына.

- Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, - сообщает пресс-служба главы республики.

Там также отметили, что в честь Евгения Зорина планируется назвать одну из улиц в Черемшане и установить мемориальную доску в Кутеминской средней школе, где учился погибший.

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